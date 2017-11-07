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Dünya

Japonya’dan Trump ziyareti sonrası Kuzey Kore’ye ek yaptırımlar

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Kasım (DHA) – Japonya nükleer tehdit oluşturmaya devam ettiği gerekçesiyle Kuzey Kore’ye yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya başlayacak

07 Kasım 2017 15:11

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Kasım (DHA) – Japonya nükleer tehdit oluşturmaya devam ettiği gerekçesiyle Kuzey Kore’ye yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya başlayacak.
Japonya hükümeti kabine sekreteri Yoshihide Suga, önceki gün Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve ABD Başkanı Donald Trump’un bahsetmiş olduğu yaptırımların dokuz şirketin ve 26 bireyin varlıklarının dondurulması olduğunu söyledi ve ekledi:
\"Kuzey Kore füze ve nükleer tehdidi daha önce hiç görülmemiş boyutlara ulaştı. Ülkenin uluslararası toplumun ciddi uyarılarını hiçe sayan provokatif eylemleri kesinlikle kabul edilemez.\"
Yaptırım uygulanacak kurumlar merkezi Çin’de bulunan bazı Kuzey Kore bankaları, bireyler ise Çin, Rusya ve Libya’nın da dahil olduğu farklı ülkelerde bulunan isimler.
Kabine sekreteri Suga Trump ziyareti sonrasında uygulanmaya başlanan bu yaptırımların iki ulusun Pyongyang karşısında birlikte duruşunu göstermeyi ve baskıyı artırmayı amaçladığını aktardı.
Trump önceki gün Japonya’da yaptığı açıklamada, \"ABD Kuzey Kore konusunda Japonya’nın yanındadır. Kuzey Kore’nin Japonya üzerindeki balistik füze denemeleri “medeni dünyaya, uluslararası barışa ve istikrara bir tehdittir\" demişti. (Fotoğraflar)

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