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Dünya

Japonya'dan İran'a yeni yaptırımlar

Japonya'nın yaptırımları arasında, bazı İran bankalarıyla işlem yapılmasının yasaklanması bulunuyor; ayrıca enerjiyle bağlantılı yatırımlar hedef alın&

03 Eylül 2010 03:00

T24- Japonya'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin uyguladığı yaptırımlardan da öteye giden yeni yaptırımları arasında, bazı İran bankalarıyla işlem yapılmasının yasaklanması bulunuyor; ayrıca enerjiyle bağlantılı yatırımlar hedef alınıyor.


Japonya yaptırım kararını geçen ay almıştı; ancak ABD yetkilileri, Tokyo'nun daha sert önlemler almasını istiyordu.

BBC'de yer alan habere göre, birçok ülke İran'ın nükleer silah geliştirdiğine inanıyor; İran ise nükleer programının barışçı olduğunda ısrar ediyor.

Japonya İran ham petrolünün en büyük alıcılarından biri. Bununla birlikte İran'dan yapılan petrol ithalatına bir kısıtlama getirilmiyor.

Japonya hükümet yetkilisi Yoshito Sengoku düzenlediği basın toplantısında, "nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve nükleer silah geliştirilmesinin engellenmesi açısından gerekli gördükleri bu önlemleri aldıklarını" söyledi.

Yetkili, "Geleneksel olarak İran'la yakın ilişkilerimiz var. Bu noktadan hareketle, İran'ı, mevcut soruna barışçı ve diplomatik bir çözüm bulması için, sabırla ikna etmeye devam edeceğiz." dedi.

ABD, AB, Kanada ve Avustralya da, İran'a ek yaptırım uygulama kararları almıştı. Rusya ve Çin ise buna karşı çıkıyor.

Japonya'nın uygulamaya başlayacağı yeni yaptırımlar çerçevesinde, İran'ın nükleer programıyla ilişkili grup ve bireylerin mal varlıkları donduruluyor.

Ayrıca İran'a sigorta ve mükerrer sigorta hizmeti verilmesi ve Japon finans kurumlarının İran Merkez Bankası'nca çıkarılan tahvilleri satın almaları yasaklanıyor.

Uzmanlar, nükleer programla bağlantılı olabilecek 15 İran Bankasıyla işlem yapılmasının yasaklanmasının, kimi Japon bankalarını etkileyebileceğini kaydediyorlar.

Toyota otomotiv şirketi, Haziran ayından bu yana İran'a otomobil ihracatını durdurmuştu.

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