-JAPONYA'DAN GELEN ÜRÜNLERE RADYASYON KONTROLÜ ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - Gümrük idareleri tarafından 11 Mart 2011 tarihinden sonra sevk edilen Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünler için, gümrük beyannamesinin tescili sırasında, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun (TAEK) düzenlediği uygunluk yazısı aranacak. Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Japonya'dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinde Radyasyon Kontrolüne Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24. fasılları arasında yer alan ve 11 Mart 2011 tarihinden sonra sevk edilen Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünlerde, belirtilen tebliğler uyarınca ilgili kuruluşlar tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenirken yapılacak işlemlere ek olarak ürünlerin radyasyon içermediğine dair TAEK'in düzenlediği uygunluk yazısının arandığı kaydedildi. Tebliğe göre, Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24. fasılları arasında olup belirtilen tebliğlerde yer almayan veya yer aldığı halde tebliğ kapsamında uygunluk yazısına/belgesine tabi olmayan ve 11 Mart 2011 tarihinden sonra sevk edilen Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünler için gümrük idareleri tarafından gümrük beyannamesinin tescili sırasında, TAEK'in düzenlediği uygunluk yazısı aranacak. Söz konusu tebliğlerde yer alan hiçbir istisna veya muafiyet hükmü, tanımlanan ürünlerin ithalatında uygulanmayacak. -ŞEBEKE SUYUNDAKİ RADYASYON ORANI BEBEKLER İÇİN SINIRIN ALTINDA- Japonya'nın başkenti Tokyo'da şebeke suyundaki radyoaktif iyot oranının, bebekler için kabul edilebilir yasal sınır olan kilogram başına 100 bekerelin altına düştüğü bildirildi. Tokyo'daki yetkililer, Kanamaçi arıtma istasyonunda oranın 79 bekerele düştüğünü açıkladı. Aynı tesisten salı günü alınan su örneklerinde yüksek oranda radyasyon tespit edilmişti. Yetkililer, bebeklere şebeke suyu içirilmemesini, mamaların bu suyla hazırlanmamasını tavsiye etmişti. -FUKUŞİMA NÜKLEER SANTRALİNDE ÇALIŞAN 3 İŞÇİ YARALANDI- Japonya nükleer güvenlik kurumu sözcüsü Fumio Matsuda, Fukuşima Daiçi'nin 3 numaralı reaktöründe çalışan 3 işçinin elektrik kabloları döşerken radyoaktif unsurlara maruz kaldığını ve yaralandığını söyledi. Matsuda, işçilerden 2'sinin tedavi için hastaneye gönderildiğini ifade etti.