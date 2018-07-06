Japonya'dan Galatasaray'a Nagatomo için teşekkür

Japonya Futbol Federasyonu, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Japonya Milli Takımı ile son 16 turuna yükselme başarısı gösteren Yuto Nagatomo için Galatasaray'a teşekkür etti.

Japonya Milli Takımı Teknik Direktörü Takashi Sekizuka imzasıyla Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e gönderilen ve kulübün internet sitesinde yayımlanan teşekkür mektubunda şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncunuz Yuto Nagatomo'nun Japonya Milli Takımı'na gelmesinde her zaman göstermiş olduğunuz nazik anlayış ve iş birliği için size minnettarlığımızı ifade etmek isteriz. 2018 FIFA Dünya Kupası'nı son 16 turunda noktaladık ama bu, gelecek adımlar için ülkemiz adına iyi bir tecrübe oldu. Eylül ayından itibaren, FIFA maç haftalarında yeni bir takımla Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek olan 2019 AFC Asya Kupası hazırlıklarına başlayacağız. Kulübünüzle olan iyi ilişkilerimizi sürdürmeyi umuyor ve Japonya Milli Takımı için iş birliğiniz ve anlayışınızın devam etmesini diliyoruz. Galatasaray Kulübüne başarılar ve refah dileriz."