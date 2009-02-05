Japonya'dan ABD'ye 'korumacılık’ uyarısı

Japonya, ABD'ye mektup göndererek ABD Kongresi'nde olan ekonomik paketin "ABD malı satın alma" şartı içermesi nedeniyle bunun korumacılık olduğunu bildirdi.



Japonya'da Hükümet Sözcüsü Takeo Kawamura yaptığı açıklamada, hükümetin ABD Başkanı Barack Obama'nın üst düzey yardımcıları ile Senato'da Demokrat ve Cumhuriyetçi parti liderlerine gönderdikleri mektupta, ABD Kongresi'nde olan ekonomik paketin korumacılık içermesi nedeniyle endişelerini ilettiklerini belirtti.



Kawamura, dünyanın bir ve iki numaralı ekonomilerine sahip ülkelerin birlikte korumacılığa karşı ortak sorumlulukları olduğunu kaydetti.



Kawamura, mektubun ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Ulusal Ekonomik Konsey Başkanı Lawrence Summers, Senato Çoğunluk lideri Harry Reid ile azınlık lideri Mitch McConnell'e gönderildiğini belirtti.



ABD Kongresi'nde olan ekonomik paket sadece ABD yapımı demir, çelik ve imal edilmiş ürünlerin komu projelerinde kullanılmasını içeriyor.



Japonya, Çin, Kanada ve Meksika ABD'ye dört büyük ihracatçı ülke konumunda bulunuyor.

