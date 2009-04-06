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Ekonomi

Japonya’dan 75 milyarlık teşvik paketi

Japonya'da 75 milyar Euro'luk yeni teşvik paketi açıklandı. GSYH’nın yüzde 2'sine tekabül eden oran IMF tarafından tavsiye edildi.

06 Nisan 2009 03:00

Japonya'da 75 milyar Euro'luk yeni teşvik paketi açıklandı. GSYH’nın yüzde 2'sine tekabül eden oran IMF tarafından tavsiye edildi.

Maliye Bakanı Kaoru Yosano, Başbakan Taro Aso ile yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere, nisan ayı ortasına kadar hazırlanacak olan yeni teşvik paketi miktarının gayri safi yurtiçi (GSYH) hasılanın en az yüzde 2'si kadar olacağını söyledi.

Yosano, bu oranın 75 milyar Euro’ya tekabül ettiğini, yüzde 2'lik oranın Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından tavsiye edildiğini ifade etti.

Başbakan Aso, 31 Martta yeni önlem paketini açıklamış, ancak miktar konusunda bilgi vermemişti. Önlem paketi, enerji, sağlık, sosyal yardım, çevre teknolojileri, kültür, moda, turizm, işçilere ve küçük işletmelere yardım, bölgesel ekonomileri desteklemeyi kapsıyor.

Cuma günü nihai şeklini alacak paket, daha sonra parlamentoyasunulacak.

Japonya'da hükümet daha önce yaklaşık 87 milyar avro tutarında ekonomiyi teşvik paketini uygulamaya koymuştu.

Japonya ekonomisi 2. Dünya Savaşından beri en kötü dönemini yaşıyor. Ekonomi 2008 yılının son çeyreğinde yüzde 12,1 oranında küçülmüştü.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), 2009 yılında Japonya'nın yüzde 6,6 oranında küçüleceği tahmininde bulunmuştu.

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