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Dünya

JAPONYA'DAN "PAHA BİÇİLEMEZ" PAYLAŞIM TOKYO (A.A)

08 Ağustos 2011 19:39

-JAPONYA'DAN "PAHA BİÇİLEMEZ" PAYLAŞIM TOKYO (A.A) - 08.08.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Japonya'nın, Mart ayındaki şiddetli deprem ve tsunami ile doğal felaketin yol açtığı nükleer krizden çıkarılan "paha biçilmez" dersleri paylaşma sözü verdiğini bildirdi. Ban, Japonya Başbakanı Naoto Kan'ın, Japonya'nın felaket durumunun idaresi ile dünyada nükleer güvenlik konularında çıkardığı dersleri paylaşma sözü verdiğini kaydetti. BM Genel Sekreteri, deprem ve tsunaminin hasara yol açması sonucu radyasyon sızıntısı olan nükleer santralin yakınındaki evlerini terk edenlerin Fukuşima bölgesindeki barınağını ziyaret etmesinin ardından, Kan ile bir araya geldi. Çernobil'den sonra dünyanın en büyük nükleer krizine yol açan Fukuşima'daki Daiçi nükleer santralindeki erime, yangın ve radyasyon sızıntısı nedeniyle yaklaşık 80 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Japonya'nın kuzey kıyısını vuran 11 Mart'taki deprem ve yol açtığı tsunamide 23 bin kişi öldü ya da kayboldu.

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