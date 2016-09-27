Japonya’daki yıkıntılardan Osmanlı parası çıktı

Japonya’nın Okinawa adasındaki Katsuren Kalesi’nin kalıntıları arasında Roma ve Osmanlı imparatorluklarına ait sikkeler bulundu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Katsuren Kalesi’nin kalıntılarında 2013 yılından bu yana devam eden kazı çalışmalarında Roma ve Osmanlı imparatorluklarından kalma 10 adet sikke bulundu.

Bulunan sikkelerin incelemesi için götürüldüğü Okinawa Üniversitesi’nden Hirokiyi Miyagi “Paraların gerçek olduğuna inanamadım, turistlerin düşürdüğü replikalar sandım. Ancak X-Ray kullanarak baktığınızda paraların üzerindeki oymaları daha net görebiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Miyagi, yaptığı araştırmalar sonucunda Osmanlı dönemine ait sikkelerden birinin üzerinde 1687 yazdığını, Roma İmparatorluğu’ndan kalan paralarınsa M.S. 300 ilâ 400 yıllarına ait olduğunu söyledi.