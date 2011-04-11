-JAPONYA'DAKİ TÜRK ARAMA-KURTARMA EKİPLERİ DÖNÜYOR ŞANGHAY (A.A) - 11.04.2011 - Japonya'da geçen ay meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin ardından bölgeye giden Türk yardım ekipleri, felaketin en şiddetli yaşandığı yerlerde yaptığı çalışmaları tamamlayarak Türkiye'ye dönüyor. Türk ekipleri, Japonya'da bulundukları süre içinde arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu. Felaketin yaşandığı 11 Mart gününden bir gün sonra bölgeye ilk ulaşan yardım ekiplerinden olan Kızılaydan sonra Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) yetkilileri yanlarında gerekli ekipmanı da bulundurdu. AFAD ekibinin sorumlusu Yalçın Mumcu, yaptığı açıklamada, Miyagi eyaletinin Sendai şehrine bağlı sahil bölgelerinde Japon yetkililer tarafından görevlendirildiklerini ve arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra felaketzedelere yardım etmeye çalıştıklarını anlattı. Mumcu, görev yaptıkları süre içerisinde bir problem yaşamadıklarını ve Japonların her fırsatta memnuniyetini dile getirdiklerini belirtti. Türk Atom Enerjisi Kurumundan da bir yetkilinin kendilerine eşlik ettiğini kaydeden Mumcu, yanlarında radyasyon ölçüm cihazları olduğunu ve risk teşkil eden, insan sağlığına zararlı düzeyde radyasyona maruz kalmadıklarını ifade etti. Mumcu, Japon Dışişleri Bakan Yardımcısı dahil olmak üzere, birçok yetkilinin çalışmaları sırasında kendilerini ziyarete geldiğini söyledi. -"JAPONLAR ARAÇLARIMIZI DURDURARAK TEŞEKKÜR EDİYOR"- Çalışmaları sırasında birçok ilginç olay yaşadıklarını kaydeden Mumcu, yollarda Japonların araçlarını durdurarak kendilerine teşekkür ettiklerini anlattı. Mumcu, bölge sakinlerinin sıkıntılarına rağmen ekibine yemek getirdiklerini, hatta araçlarına lastik alırken ya da bazı benzinliklerde kendilerinden para alınmadığını belirtti. "Hiç yabancılık çekmedik, (çalışmalar) sanki bir aile ortamı içerisinde geçti" diyen Mumcu, Türkiye Büyükelçiliğinin de kendilerine çok yardımcı olduğunu bildirdi. Mumcu, farklı bölgelerde 4 cesede ulaştıklarını, aynı zamanda insanların eşyasını bulma ya da araçlarını çıkarma gibi hususlarda yardımcı olduklarını sözlerine ekledi. Türkiye'den 33 kişiyle bölgeye ulaşan ekip, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısının davet etmesi üzerine, bugün kendisiyle görüşerek ülkeden ayrılacak. Bölgede Başbakanlık AFAD ekiplerinin dışında Türk Kızılayı ve birçok Türk sivil toplum kuruluşu ve yardım derneği, deprem ve tsunaminin en şiddetli yaşandığı bölgelerde çalışmalarda bulundu. -JAPONYA'DA YAŞAYAN TÜRKLERDEN JAPONLARA DESTEK- Japonya'da yaşayan Türkler de bu ülkede kurdukları derneklerle bazı şehirlerde yardım çalışmalarında bulundu. Japonya-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Telat Aydın, yaptığı açıklamada, felaketin yaşandığı Ishinamaki bölgesine giderek gıda ve temel malzeme yardımında bulunduklarını kaydetti. Aydın, temel gıda ve ihtiyaç malzemesi dışında tekrar bölgeye gitmeyi planladıklarını, Japon yetkililerden gerekli izin alınırsa bölgede 300 kişiye sıcak yemek vereceklerini anlattı. -TRAJEDİLERLE PEKİŞEN DOSTLUK- Türkiye ile Japonya arasında Sultan II. Abdülhamid döneminde Ertuğrul Firkateyni faciasından sonra trajik bir şekilde başlayan dostane ilişkiler, iki ülkenin yaşadığı felaketler ve sıkıntılarla pekişti. Sultan II. Abdülhamid tarafından hem bir Japon Prensinin iade-i ziyareti, hem de Japon İmparatoruna hediyeler götürmesi için gönderilen Ertuğrul Firkateyni 16 Eylül 1890'da Japonya'nın Yokohoma kıyılarından ayrılışının ardından batmıştı. Kazadan sadece 69 denizci kurtulabildi, Amiral Osman Bey dahil diğer mürettebat hayatını kaybetmişti. Bu trajik kaza Türk-Japon halklarını birbirine daha yaklaştırmış, hatta yöre halkı şehit yakınları için yardım kampanyası düzenlenmiş ve toplanan yardımlar sağ kalan askerlerle Türkiye'ye gönderilmişti. Japonların bu yardımı nesillerce Türkler tarafından unutulmamış ve Türkiye 1985 yılındaki Irak-İran savaşında yabancılara tanınan süre içerisinde Tahran'dan ayrılamayan 215 Japon'u uçak göndererek tahliye etmiş, bu hadise Japonya'da büyük ses getirmişti. Türkiye'de yaşanan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Japonya'dan 37 kişilik arama kurtarma ekibi, 31 sağlık personeli, 8 deprem uzmanı yardıma gelmiş, ayrıca Japonya ilk etapta 500 prefabrik ev göndermişti. Japonya'da yaşanan 11 Mart depreminin ertesi günü bu ülkeye ulaşan Türk Kızılayı bir haftayı aşkın süre bölgede çalışmalarda bulunmuş, hemen ardından AFAD ekipleri bölgeye ulaşmıştı. Japon devlet televizyonu dahil olmak üzere tüm Japon medyası deprem ve tsunami felaketinin ardından Türklerin yardımlarını Japon halkına duyurarak yaptıkları röportajlarla bu dostluğa katkıda bulundu.