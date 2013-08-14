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Dünya

Japonya'daki tsunaminin simgesi gemi hurdaya çıkarılıyor

Kent sakinlerinin yüzde 70'inin, oylamada geminin kaldırılmasından yana görüş belirttiği açıklandı

14 Ağustos 2013 14:34

Japonya'da 2011'deki deprem ve tsunami sırasında dev dalgalarla karaya sürüklenen ve 18 bin kişinin öldüğü felaketin simgelerinden biri haline gelen gemi hurdaya çıkarılıyor.

Kuzeydoğudaki Miyagi bölgesine bağlı Kesennuma kentinde bulunan 60 metrelik geminin tsunami anıtına dönüştürülmesi planlanıyordu.

Fakat kent sakinlerinin yüzde 70'inin, oylamada geminin kaldırılmasından yana görüş belirttiği açıklandı.

Richter ölçeğine göre 9 büyüklüğündeki deprem ülke tarihinin en büyük yer sarsıntısı olarak kayda geçmişti.

Depremden sonraki tsunami, bölgede büyük yıkıma yol açmış, ağır hasar gören Fukuşima Daiçi nükleer santrali radyasyon sızdırmaya başlamıştı.

70 bin nüfuslu Kesennuma, tsunamiden en fazla etkilenen kentlerden biri oldu.

Karaya sürüklenen Kyotoku Maru adlı gemi, kentte felaketin simgesi oldu. Halk burada dua etmeye, fotoğraf çektirmeye ve çiçek bırakmaya başladı.

Yoşimi Abe adlı bir kent sakini, Associated Press ajansına "Bu gemi bana sürekli olarak korkunç felaketi hatırlatıyor. Her sabah önünden geçerken yüreğim yanıyor." dedi.


BBCTürkçe

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