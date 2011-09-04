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Dünya

Japonya'daki tayfun 20 can aldı TOKYO (A.A)

04 Eylül 2011 22:04

-Japonya'daki tayfun 20 can aldı TOKYO (A.A) - 04.09.2011 - Japonya'yı etkisi altına alan Talas tayfununda ölenlerin sayısının 20 kişiyi bulduğu bildirildi. Kyodo haber ajansı, Talas'ın getirdiği şiddetli yağmurların toprak kaymalarına neden olduğunu, tayfunun ülkenin kuzeyine yöneldiğini belirterek, tayfunda 50 kişinin de kaybolduğunu duyurdu. Kyodo, ülkenin merkezi ve batısındaki 460 bin kişiye bulundukları yerleri tahliye etmeleri talimatı verildiğini, 3 bin 600 kişininse taşan nehirler, toprak kaymaları dolayısıyla mahsur kaldığını, çöken köprülerin kurtarma çalışmalarına engel olduğunu kaydetti. Japon Meteoroloji Kurumu da mevsimin 12. tayfununun yavaşça Japon Denizi'ne doğru hareket ettiğini bildirerek, Talas'ın güneydeki Şikoku adasıyla merkezdeki Honşu adasını bugün terkettiğini belirtti. Japon Meteoroloji Kurumu, tayfunun hızının yavaş olması nedeniyle şiddetli yağmurlar ve güçlü rüzgarların sel ve toprak kaymalarına sebap olabileceği konusunda halkı uyardı.

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