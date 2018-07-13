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Dünya

Japonya'daki sel felaketinde ölü sayısı 200'e yükseldi

Ülkede 19 vilayette 5,9 milyon kişi için tahliye emri çıkarılmıştı

13 Temmuz 2018 15:27

Geçen haftadan bu yana Japonya'nın batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 200'e ulaştığını bildirildi.

Japan Times gazetesinde yer alan habere göre, Ulusal Polis Ajansı, ölü sayısının 200'e yükseldiğini ifade ederken yetkililer, kayıp 60 kişinin arandığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Hiroşima, Okayama ve Ehime kentlerinde 70 binden fazla kurtarma görevlisinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Yangın ve Doğal Afet Yönetimi Ajansına göre sığınaklarda yaklaşık 6 bin 700 kişi bulunuyor.

Ülkede 19 vilayette 5,9 milyon kişi için tahliye emri çıkarılmıştı.

Sel ve toprak kaymalarında en fazla can kayıpları Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde yaşandı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, sel felaketi nedeniyle Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi ertelemişti.

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