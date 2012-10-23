Japonya'da, okulda sigara içen 5 öğretmene ceza

Japonya'nın ikinci büyük kenti olan Osaka'da ders arasında sigara içen 5 öğretmene, 500 bin yen (12 bin TL) para cezası verildi. Osaka kent yönetimi tarafından internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, cezanın Osaka Eğitim Müdürlüğü tarafından verildiğini ve sigara içen öğretmenlerin, çevredeki dikkatli vatandaşların şikayeti üzerine fark edildiğini ifade etti.

Osaka'da uygulanan yasakların sadece öğrenciler için değil, öğretmenler ve idareciler için de 2008'den bu yana valilik tarafından yasaklanmış olduğu bildirildi.

Osaka'da halka açık alanlarda sigara içmek henüz yasaklanmamış olmasına rağmen öğretmenlere, çalışma saatleri esnasında öğrencilerle ilgilenmek yerine sigara içtikleri gerekçesiyle ceza verildiği belirtildi.