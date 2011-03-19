-JAPONYA'DAKİ GIDA ÜRÜNLERİNDE RADYASYON TOKYO (A.A) - 19.03.2011 - Japonya'da soğutma problemi yaşanan Fukuşima nükleer enerji santralinin yakınındaki bölgelerden alınan ıspanak ve süt örneklerinde radyasyon seviyelerinin güvenlik sınırlarının üstüne çıktığı bildirildi. Japonya hükümet sözcüsü Yukio Edano, nükleer enerji santralinin bulunduğu Fukuşima ilindeki süt ile yakınındaki İbaraki ilinde yetiştirilen ıspanaktaki radyasyon seviyesinin güvenlik sınırlarının üstüne çıktığının belirlendiğini söyledi. Japon hükümeti, ülkede 11 Martta meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından ortaya çıkan nükleer krizin ardından, ülkedeki gıda maddelerinin radyasyondan etkilendiğine ilişkin ilk kez açıklamada bulundu.