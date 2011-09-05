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Dünya

Japonya'daki fırtınada ölü sayısı 25

Tropikal fırtına Talas'ın vurduğu Japonya'da ölü sayısı 25'e çıktı, 52 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

05 Eylül 2011 03:00

T24 - Tropikal fırtına Talas'ın vurduğu Japonya'da ölü sayısı 25'e çıktı, 52 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.


Japon hükümeti, hafta sonunda ülkenin batısında meydana gelen aşırı yağış sonucu toprak kayması ve nehir taşkınlarına karşı bölgede yaşayanları uyardı.
 

Japonya Başbakanı Yoshihiko Noda, arama ve kurtarma çalışmalarının başladığı belirterek, ''Elimizden gelenin en iyisini yapacağız'' dedi. 


Tokyo Elektrik Üretim Şirketi, daha önce tsunaminin hasara yol açtığı Daiichi nükleer santralinin fırtınadan etkilenmediğini duyurdu. Bölgedeki fabrikalarda da önemli bir hasar meydana gelmediği ve üretimin devam ettiği açıklandı.


Japon Meteoroloji Ajansı, fırtınanın hızını yitirmesinin ardından, uzun süren sağanak yağışın başladığını duyurdu.

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