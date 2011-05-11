T24 LogoT24 Logo
Dünya

Japonya'daki felaket belgesel oldu

National Geographic Channel, Japonya'daki felaketi 15 Mayıs'ta tanıkların gözüyle izleyicilere sunacak...

11 Mayıs 2011 03:00

T24 - National Geographic Channel, Japonya'daki felaketi 15 Mayıs'ta tanıkların gözüyle izleyicilere sunacak. 

National Geographic Channel, Japonya'da yaşanan deprem ve tsunami felaketini 15 Mayıs'ta tanıkların gözüyle izleyicilere sunacak.  



National Geographic Channel, Japonya'nın doğu kıyılarının açıklarında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunaminin amatör kameralara yansıyan görüntülerini derledi. 

Turist, amatör fotoğrafçılar, hükümet görevlileri, muhabir ve yüzlerce insan tarafından filme alınan görüntüler, ''Japonya Felaketinin Tanıkları'' adıyla belgesel haline getirildi. Belgesel program, 15 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de yayınlanacak.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24