Japonya'daki felaket belgesel oldu

T24

National Geographic Channel, Japonya'da yaşanan deprem ve tsunami felaketini 15 Mayıs'ta tanıkların gözüyle izleyicilere sunacak.National Geographic Channel, Japonya'nın doğu kıyılarının açıklarında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunaminin amatör kameralara yansıyan görüntülerini derledi.Turist, amatör fotoğrafçılar, hükümet görevlileri, muhabir ve yüzlerce insan tarafından filme alınan görüntüler, ''Japonya Felaketinin Tanıkları'' adıyla belgesel haline getirildi. Belgesel program, 15 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de yayınlanacak.