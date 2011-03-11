-JAPONYA'DAKİ DEPREMDE ÖLÜ SAYISI 32 TOKYO (A.A) - 11.03.2011 - Japonya'daki 8,9'luk depremde ölü sayısının 32'ye yükseldiği bildirildi. Japonya İtfaiye ve Afet İdare Kurumu, deprem ve ardından gelen 4-7 metrelik tsunami dalgalarında ölenlerin sayısının 32 olduğunu duyurdu. Bu arada Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği Basın Müşaviri Sinan Kürün, "şu anda Türk vatandaşlarıyla ilgili kendilerine ulaşan bir sorun bulunmadığını" belirtti. Tokyo'da hava, tren, hızlı tren ve metronun çalışmadığını, sadece sabit telefon ve internetin çalıştığını belirten Kürün, cep telefonlarıyla da iletişim sağlanamadığını söyledi. -ONAGAWA NÜKLEER SANTRALİNDE YANGIN- Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki depremin ardından Tohoku Elektrik Şirketi'ne ait Onagawa nükleer santralinde yangın çıktı. Tohoku, bir türbinde çıkan yangından sonra binadan dumanlar yükseldiğini belirterek, radyoaktif sızıntı olduğuna dair bilgi olmadığını kaydetti. Tokyo Elektrik Şirketi ise Fukuşima bölgesinde bulunan nükleer santralin reaktörünün soğutma sisteminin çalıştığını, sistemin çalışmadığına dair önceki haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Bu arada Japon medyası, nükleer reaktörlerin soğutma sistemlerinin bozulması ya da nükleer santrallerde radyoaktif sızıntı olduğunun belirlenmesi durumunda, hükümetin acil durum ilan edeceğini duyurdu. -TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ- Kuzey Amerika'nın batı kıyılarında da tsunami alarmı verildi. ABD'nin Alaska eyaletindeki Tsunami Uyarı Merkezi, alarmın, ABD ve Kanada'nın batı kıyılarının tamamı olmak üzere, Meksika sınırından ABD'nin Alaska eyaletinin Chignik Bay'a kadar olan bölgeyi kapsadığını duyurdu. Alaska eyaletinde ayrıca, Aleutian adalarında yaşayan ondan fazla topluluk da tsunami konusunda alarma geçirildi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin hemen ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin Hawaii eyaleti için de tsunami alarmı vermişti.