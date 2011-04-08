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Dünya

JAPONYA'DAKİ DEPREMDE 4 ÖLÜ TOKYO (A.A)

08 Nisan 2011 11:44

-JAPONYA'DAKİ DEPREMDE 4 ÖLÜ  TOKYO (A.A) - 08.04.2011 - Japonya'nın kuzeydoğusunda dün akşam meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 4'e çıktı. Japon Jiji ajansı, solunum yetmezliği olan 63 yaşındaki bir kadının Yamagata kentinde öldüğü, 83 yaşındaki bir kadının da Tome kentinde hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdiğini duyurdu. Devlet televizyonu NHK de, 79 ve 85 yaşındaki iki kişinin Miyagi bölgesinde öldüğünü belirtti. Japonya'da 11 Martta meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğu belirtilen sarsıntıda yaklaşık 140 kişinin yaralandığı bildirildi. Daha önce yapılan açıklamada dün meydana gelen depremde 2 kişinin öldüğü belirtilmişti.

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