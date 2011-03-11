-JAPONYA'DAKİ DEPREMDE 26 ÖLÜ TOKYO (A.A) - 11.03.2011 - Japonya'da meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 26'ya yükseldi. Japon medyası, başkent Tokyo'da 67 yaşındaki bir kişinin çöken duvarın, yaşlı bir kadının da çöken çatının altında ezilerek can verdiğini duyurdu. Başkentin kuzeyindeki İbaraki bölgesinde de bir evin çökmesi sonucu 3 kişinin öldüğü belirtildi. Farklı bölgelerden de ölü, yaralı ve kayıp haberleri geliyor. Japon medyası, daha önce deprem ve depremin yol açtığı dev dalgalarda 19 kişinin öldüğünü duyurmuştu. -KIZILAY EKİP GÖNDERİYOR- Türk Kızılayı, 8,9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'ya öncü ekip gönderecek. Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Japonya'da meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunaminin etkilerinin yakından takip edildiği ve Türk Kızılayının bölgeye yönelik çalışmaların yürütülmesi için Ankara'daki Afet Operasyon Merkezi'nde bir kriz masası oluşturulduğu kaydedildi. Kızılayın, depremden etkilenen Japonya, Tayvan, Endonezya, Filipinler, Rusya ve Hawai'ye ''yardıma hazır olduğu'' mesajını ilettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi. ''Türk Kızılayı, bölgedeki gelişmeleri ilgili ülkelerin Kızılhaçları ile koordineli olarak yakından takip ediyor. Türk Kızılayı-AKUT'tan bir, Türk Kızılayından iki afet müdahale uzmanından oluşan üç kişilik öncü ekip, Türk Kızılayı tarafından saat 17.50'de İstanbul'dan Japonya'ya doğru yola çıkarılıyor.'' İstanbul Üniversitesi (İÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Japonya açıklarında meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki depremin, son yüzyılın ilk 10 depremi arasına girdiğini söyledi.