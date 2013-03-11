Japonya'daki deprem uzaydan hissedilmiş

11 Mart 2011’de meydana gelen depremin atmosfere ses dalgaları gönderdiği ve bunun Goce uydusu tarafından algılandığı açıklandı.



Japonya'da binlerce kişinin öldüğü deprem ve tsunami felaketinin üzerinden iki yıl geçti.

11 Mart 2011’de meydana gelen 9 şiddetindeki depremin atmosfere ses dalgaları gönderdiği ve bunun Goce uydusu tarafından algılandığı açıklandı.

Hassas algılayıcılara sahip Goce uydusu dünyaya 255 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu gözlem, Geophysical Resarch Letters adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Depremlerin uzaya bu tür düşük seviyedeki ses dalgaları gönderdiği daha önce keşfedilmişti ama bu durum şimdiye kadar yörüngedeki hiçbir uzay aracı tarafından kayıt altına alınmamıştı.

Volkanlar, depremler, kasırgalar ve meteor düşmeleri insanların algılayabileceği ses seviyesinin altında ses dalgalarına neden oluyor.

Balina, fil gibi hayvanların bu düşük ses seviyeleriyle iletişim kurduğu düşünülüyor.

Japonya’da iki yıl önce gerçekleşen Tohoku depremi ve ardından gerçekleşen tsunami 15 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.