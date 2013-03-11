T24 LogoT24 Logo
Dünya

Japonya'daki deprem uzaydan hissedilmiş

Bilim insanları, Tohoku depreminin uzayın kıyısından hissedildiğini ortaya çıkardı

11 Mart 2013 09:03

11 Mart 2011’de meydana gelen depremin atmosfere ses dalgaları gönderdiği ve bunun Goce uydusu tarafından algılandığı açıklandı.
 
Japonya'da binlerce kişinin öldüğü deprem ve tsunami felaketinin üzerinden iki yıl geçti.

11 Mart 2011’de meydana gelen 9 şiddetindeki depremin atmosfere ses dalgaları gönderdiği ve bunun Goce uydusu tarafından algılandığı açıklandı.

Hassas algılayıcılara sahip Goce uydusu dünyaya 255 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu gözlem, Geophysical Resarch Letters adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Depremlerin uzaya bu tür düşük seviyedeki ses dalgaları gönderdiği daha önce keşfedilmişti ama bu durum şimdiye kadar yörüngedeki hiçbir uzay aracı tarafından kayıt altına alınmamıştı.

Volkanlar, depremler, kasırgalar ve meteor düşmeleri insanların algılayabileceği ses seviyesinin altında ses dalgalarına neden oluyor.

Balina, fil gibi hayvanların bu düşük ses seviyeleriyle iletişim kurduğu düşünülüyor.

Japonya’da iki yıl önce gerçekleşen Tohoku depremi ve ardından gerçekleşen tsunami 15 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.

ETİKETLER

goce uydusujaponyadeprem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24