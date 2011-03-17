-JAPONYA'DAKİ AMERİKALILAR TAHLİYE EDİLİYOR WASHINGTON (A.A) - 17.03.2011 - Japonya'daki Amerikan askerlerinin ailelerinin oluşturduğu yaklaşık 20.000 kişi, ABD Savunma Bakanlığı tarafından bu ülkeden tahliye ediliyor. Bakanlık, ilk grubun bugün hava yoluyla ülkeden ayrıldığını duyurdu. Gönüllü olarak tahliye edilecek aileler, satın alacakları biletlerle bu ülkeden ayrılacakları gibi, ABD ordusunun uçakları da gerekirse tahliye amaçlı seferler yapacak. ABD'nin Japonya'da 10'dan fazla askeri üs ve tesisi bulunuyor.