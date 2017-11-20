Japonya'daki ABD askerlerine alkol yasağı

ABD ordusu Japonya'daki askerlerine alkol yasağı getirdi. Adada 25 bin ABD askeri bulunuyor.

ABD ordusu, Japonya’daki tüm Amerikan askerlerinin alkollü içki tüketmelerini yasakladı. Ayrıca Japonya’nın Okinawa adasında görev yapan Amerikan askerlerine de ikinci bir emre kadar üslerinden ayrılmamaları talimatı verildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre bu karar, 21 yaşındaki bir Amerikan deniz piyadesinin Pazar günü Okinawa’da alkollü araç kullanarak 61 yaşındaki bir Japonun ölümüne neden olmasının ardından alındı. Adı açıklanmayan asker kullandığı kamyonla, hayatını kaybeden Japonun sürdüğü minibüse çarpmıştı. Tutuklanan ve mahkemeye sevkedilen askerin adı açıklanmadı. Japon polisi, askerin kanında yasal sınırın üç katı alkol tespit edildiğini duyurdu.

Adada 25 bin asker var

Japonya Kabine İşleri Bakanı Yoshihide Suga, hükümetinin yaşanan olaydan dolayı derin üzüntü duyduğunu söyledi. Suga, Amerikalı yetkililere benzer olayların bir daha yaşanmaması için gereken tüm önlemleri alma çağrısı yaptı. Japonya’daki yaklaşık 47 bin Amerikan askerinin 25 bin kadarı Okinawa adasında görev yapıyor. Adada askerlerin karıştığı olaylar yüzünden sık sık ABD karşıtı protesto gösterileri düzenleniyor.