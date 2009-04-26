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Spor

Japonya'da zafer Lorenzo'nun

MotoGp sezonunun 2. yarışı olan Japonya Grand Prix'sinde İspanyol Jorge Lorenzo zafere ulaştı.

26 Nisan 2009 03:00


MotoGp sezonunun 2. yarışı olan Japonya Grand Prix'sinde İspanyol Jorge Lorenzo zafere ulaştı.


2009 MotoGp sezonunun 2. yarışı olan Japonya Grand Prix'sini Jorge Lorenzo kazandı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Valentino Rossi'nin ikinci olduğu yarışta Dani Pedrosa'ysa üçüncülüğü elde etti.

2 hafta önce katar Grand Prix'siyle açılan 2009 MotoGp sezonunun ikinci yarışına Japonya’nın Motegi pisti ev sahipliği yaptı. Yarışa 3. sırada başlayan İspanyol sürücü Jorge Lorenzo takım arkadaşı Valentino Rossi'nin önünde birinciliğe ulaşırken, Dani Pedrosa üçüncü sırada finiş gördü. Lorenzo bu sonuçla kariyerinde ikinci kez premier sınıfta yarış kazanırken sürücüler klasmanında da liderliğe yükseldi.

Grand Prix'e 11. sırada başlayan ancak yarışı 3. sırada bitiren Dani Pedrosa güne damgasını vuran bir diğer isim oldu. Sezona Katar'daki 11.likle başlayan İspanyol sürücü, Dünya şampiyonasında 5. sıraya yerleşti.

Japonya'ya Katar'daki birinciliğin verdiği moralle gelen Casey Stoner, startla birlikte gerilere düştüğü yarışı 4. sırada tamamladı ve sürücüler klasmanında 3.lüğe geriledi. Takımlar klasmanındaysa Fiat Yamaha liderliğini sürdürdü.

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