Japonya'da zafer Alonso'nun

Formula 1'de sezonun 16. ayağı olan Japonya Grand Prix'sini İspanyol pilot Fernando Alonso kazandı. Şampiyona lideri Lewis Hamilton ise Fuji pisti'nden puansız ayrıldı.
Alonso, Japonya'da, kariyerinin en başarılı yarışlarından birini çıkardı ve üst üste ikinci Grand Prix galibiyetini elde etti.
Şampiyona lideri Hamilton için işler o kadar yolunda gitmedi. Mc-Laren'ın İngiliz pilotu, ilk turda yoldan çıktı, ikincisinde ise Felipe Massa ile çarpışarak spin attı.
Hem Massa hem de Hamilton, farklı nedenlerle ceza aldı.
Massa yarışı sekizinci sırada tamamladı. Hamilton ise Massa ile çarpışması yüzünden hasar gören otomobiliyle 12. sırada kaldı ve yarışı puansız kapattı.
Böylece, sezonun bitimine 2 yarış kala, pilotlar şampiyonası'nın lideri Hamilton ile ikinci basamakta bulunan Massa arasındaki puan farkı 6'ya indi.
1-Fernando Alonso-Renault 1:30:21.892
2-Robert Kubica-BMW
3-Kimi Räikkönen-Ferrari
4-Nelson Piquet-Renault
5-Jarno Trulli-Toyota
6-Sebastien Bourdais-Toro Rosso
7-Sebastian Vettel-Toro Rosso
8-Felipe Massa-Ferrari
9-Mark Webber-Red Bull
10- Nick Heidfeld-BMW
11-Nico Rosberg-Williams
12-Lewis Hamilton-McLaren
13-Rubens Barrichello-Honda
14-Jenson Button-Honda
15-Kazuki Nakajima-Williams
16-Giancarlo Fisichella-Force India
17-Heikki Kovalainen-McLaren
18-Adrian Sutil Force-India
19-Timo Glock-Toyota
20-David Coulthard-Red Bull