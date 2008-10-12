Japonya'da zafer Alonso'nun



Formula 1'de sezonun 16. ayağı olan Japonya Grand Prix'sini İspanyol pilot Fernando Alonso kazandı. Şampiyona lideri Lewis Hamilton ise Fuji pisti'nden puansız ayrıldı.



Alonso, Japonya'da, kariyerinin en başarılı yarışlarından birini çıkardı ve üst üste ikinci Grand Prix galibiyetini elde etti.



Şampiyona lideri Hamilton için işler o kadar yolunda gitmedi. Mc-Laren'ın İngiliz pilotu, ilk turda yoldan çıktı, ikincisinde ise Felipe Massa ile çarpışarak spin attı.



Hem Massa hem de Hamilton, farklı nedenlerle ceza aldı.



Massa yarışı sekizinci sırada tamamladı. Hamilton ise Massa ile çarpışması yüzünden hasar gören otomobiliyle 12. sırada kaldı ve yarışı puansız kapattı.



Böylece, sezonun bitimine 2 yarış kala, pilotlar şampiyonası'nın lideri Hamilton ile ikinci basamakta bulunan Massa arasındaki puan farkı 6'ya indi.



1-Fernando Alonso-Renault 1:30:21.892

2-Robert Kubica-BMW

3-Kimi Räikkönen-Ferrari

4-Nelson Piquet-Renault

5-Jarno Trulli-Toyota

6-Sebastien Bourdais-Toro Rosso

7-Sebastian Vettel-Toro Rosso

8-Felipe Massa-Ferrari

9-Mark Webber-Red Bull

10- Nick Heidfeld-BMW

11-Nico Rosberg-Williams

12-Lewis Hamilton-McLaren

13-Rubens Barrichello-Honda

14-Jenson Button-Honda

15-Kazuki Nakajima-Williams

16-Giancarlo Fisichella-Force India

17-Heikki Kovalainen-McLaren

18-Adrian Sutil Force-India

19-Timo Glock-Toyota

20-David Coulthard-Red Bull

