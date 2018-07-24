Japonya'da yüksek sıcaklık alarmı; 77 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da ay başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 77'ye yükseldi. 30 binden fazla insan sıcaklıklar nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Ülkede aşırı sıcaklar doğal afet olarak ilan edildi.

Kyodo ajansının, Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı'na dayandırdığı haberine göre, dün ülke tarihinin en yüksek sıcaklığının ölçüldüğü Japonya'da, 9-22 Temmuz tarihlerinde 77 kişi yaşamını yitirdi, 30 binden fazla kişi hastanelere gitti. Japonya Meteoroloji Dairesi, ülkeyi kasıp kavuran sıcak havayı "doğal afet" ilan etti.

Ülke tarihinin en yüksek sıcaklık değeri

Dün başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Kugayama şehrinde 41,1 derece ölçülen hava sıcaklığı, ülke tarihinin en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçmişti. Japonya'da ay başında aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinde ise 222 kişi hayatını kaybetmişti.

2020 Olimpiyatları için 'sıcaklık' endişesi

Organizatörler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na iki yıl kala gerçekleşen bu durum için kontrole sahip görünüyorlar. Ancak Japonya'nın ölümcül yaz sıcağına dair ciddi endişeler var. Yetkililer 24 Temmuz 2020'de düzenlenecek olan oyunlar için sıkı bir yol izledikleri konusunda ısrar ettiler.

"Terörle aynı derecede önemli"

Tokyo ilk kez 1964'te Olimpiyatlara ev sahipliği yapmıştı. Ekim ayında gerçekleştirilen oyunlarda yüksek sıcaklık problemi yaşanmamıştı. Bu hafta Tokyo valisi Yuriko Koike, sıcak çarpması tehdidinin terörle mücadele tedbirleriyle aynı önceliğe sahip olacağına söz verdi. Gazetecilere verdiği demeçte, "Bu ateşi bir tür terörizm olarak adlandırmayacağım ama aynı derecede önemli, çünkü amacımız yine insanların hayatlarını korumak" diyerek Japonya'nın yazını "saunada yaşamak" ile aynı kefeye koyduğunu belirtti.