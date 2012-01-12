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Dünya

Japonya'da yine deprem TOKYO (A.A)

12 Ocak 2012 11:49

-Japonya'da yine deprem TOKYO (A.A) - 12.01.2012 - Japonya'nın kuzey doğusunda Richter ölçeğine göre 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya meteoroloji dairesi, depremin merkez üssünün Fukuşima vilayeti açıklarında, denizin 20 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. Meteoroloji dairesi tsunami uyarısı vermedi. 250 kilometre mesafedeki başkent Tokyo'da yüksek binaların sallanmasına neden olan depremin can kaybına veya hasara yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor. 11 Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunaminin nükleer felakete yol açtığı Fukuşima santralında ise depremin muhtemel etkilerinin araştırıldığı bildirildi.

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