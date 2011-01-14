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Dünya

JAPONYA'DA YENİ HÜKÜMET KURULDU TOKYO (A.A)

14 Ocak 2011 10:03

-JAPONYA'DA YENİ HÜKÜMET KURULDU TOKYO (A.A) - 14.01.2011 - Japonya'da, istifa eden hükümetin yerine, Başbakan Naoto Kan'ın yeni bir hükümet oluşturduğu bildirildi. Naoto Kan'ın önemli değişiklik yapmadığı yeni hükümette, 4'ü yeni olmak üzere 17 Bakan yer alıyor. Dışişleri, Savunma ve Maliye Bakanlıklarında değişiklik yapılmadığı yeni hükümetin hedefi, büyümeyi yeniden başlatmak ve kamu borcunu azaltmak. Yeni kabinedeki tek önemli değişikliğin, tüketim vergisinin yükseltilmesinden yana olan 72 yaşındaki Kaoru Yosano'nun ekonomik politika ve bütçe görevine atanması olduğu belirtildi. Japonya'da yapılan bir kamuoyu araştırmasında, Haziran ayında göreve gelen Naoto'nun popülaritesinin yüzde 21'e düştüğü belirlenmişti. Japonların çoğunun, Naoto Kan'ın Çin ve Rusya politikalarını beğenmediği kaydediliyor.

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