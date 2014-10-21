Japonya'da yemek ısmarlayan bakan istifa etmek zorunda kaldı

Japonya’da adı yolsuzluğa karışan iki kadın bakan istifa etti. Başbakan Shinzo Abe, bakanları kabineye aldığı için sorumluluğu üstlendiğini belirtip kamuoyundan özür diledi. Japonya'da hükümetin kadın üyelerinden Ticaret ve Sanayi Bakanı Yuko Obuchi yolsuzluk yaptığı, Adalet Bakanı Midori Matsushima ise seçim yasalarını ihlal ettiği iddialarının ardından istifalarını sundu.

Japonya siyasetinde yükselen bir isim olarak gösterilen Obuchi hakkında geçen hafta ortaya çıkan iddia, 2012'deki seçim kampanyasında toplanan parayı usulsüz şekilde kullandığı yönündeydi. Usulsüz şekilde kullanmanın içeriğinin "yemek ısmarlama" olduğu ifade ediliyor.

Matsushima hakkında ise seçim yasalarını ihlal ederek bir festivalde, üzerinde resmi ve siyasi görüşlerinin bulunduğu kağıt yelpaze dağıttırdığı, ayrıca bazı polis memurlarını başkent Tokyo'daki evinde güvenlik personeli olarak çalıştırdığı iddiaları bulunuyor.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, istifaların ardından kamuoyundan özür diledi ve Obuchi ve Matsushima'yı bakan olarak kabineye aldığı gerekçesiyle sorumluluğu üstlendiğini kaydetti. Abe, yeni bakanların gün içerisinde atanacağını duyurdu.