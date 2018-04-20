T24 LogoT24 Logo
Dünya

Japonya'da yanardağ 250 yıl sonra faaliyete geçti

Ateş çemberinde yer alan Japonya'da 110 aktif volkan bulunuyor

20 Nisan 2018 14:26

Japonya'nın güneybatı kesiminde 1978 yılından bu yana aktif olmayan bir volkan, 250 yıl sonra faaliyete geçti.

Kyodo ajansının Meteoroloji Ajansına dayandırdığı haberine göre, Miyazaki bölgesinde yer alan Iwo Dağı, 1768 yılından bu yana ilk kez dün kül ve duman püskürttü.

Kirishima yanardağ grubundan biri olan, yaklaşık bin 300 metre yüksekliğindeki Iwo volkanik dağının 300 metreye kadar ulaşan kül püskürttüğü bildirildi.

Büyük kaya parçalarının fırlaması ve volkanik akıntı riskine karşı halkı uyaran yetkililer, güvenlik seviyesini artırarak dağ ve çevresine erişimi kısıtladı.

Kirishima grubunda yer alan Shinmoe yanardağında 7 yıl sonra ilk kez geçen ay iki güçlü patlama meydana gelmişti.

Ateş çemberinde yer alan Japonya'da 110 aktif volkan bulunuyor.

ETİKETLER

Japonyayanardağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24