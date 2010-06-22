T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Japonya'da vergiler 2 katına çıkacak

Japonya Başbakanı Naoto Kan, mali reformun en öncelikli konu olduğunu bu çerçevede yüzde 5 olan satış vergilerini iki katına çıkarmayı planladıklarını bildirdi.

22 Haziran 2010 03:00

T24- Japonya Başbakanı Naoto Kan yaptığı açıklamada, Japonya'nın bono ve tahvil piyasasında yatırımcıların güvenini kaybetmeye başladığı ve bunun da faizleri yukarı doğru itmeye başladığı bir ortamda Yunanistan'da yaşanan ekonomik krize benzer bir durumu engellemeye çalıştıklarını belirtti.


Japonya'nın mali reform paketi ile yatırımcıların uzun vadeli desteğini tutmaya devam etmelerini ve kredi derelendirme kuruluşlarının Japonya'nın kredi notunda bir indirime gitmesini engellemeyi çalışıyor.


Bununla birlikte planda, uzun vadede bütçe dengesi hedefi ile halen gelişmiş ülkeler içinde en kötü konumda olan ve iki kat artan Japonya'nın borcun milli gelire oranındaki azalmayı nasıl başaracağı konusunda spesifik fikirler bulunmuyor..


Hazırlanan plan yaklaşık 10 yıldır ''rengi siyah'' olan Japonya'nın bütçe dengesini sağlanması birincil öncelik haline gelirken bütçe dengesinde tahvil ve bono satışlarından elde edilen gelir ile borç servisi maliyeti hariç olacak.


Japonya hükümeti, bütçe dengesinin sağlanması halinde Japonya'nın halen 30,8 trilyon yen (338,1 milyar dolar) yüzde 6,4 olan borcun milli gelire oranı 2015 yılına kadar yarı yarıya azalacak. 2021/2022 yılından sonra hükümet, düşük borç/ milli gelir oranında istikrarın sağlanmasını hedefliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24