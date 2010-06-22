Japonya'da vergiler 2 katına çıkacak

T24- Japonya Başbakanı Naoto Kan yaptığı açıklamada, Japonya'nın bono ve tahvil piyasasında yatırımcıların güvenini kaybetmeye başladığı ve bunun da faizleri yukarı doğru itmeye başladığı bir ortamda Yunanistan'da yaşanan ekonomik krize benzer bir durumu engellemeye çalıştıklarını belirtti.



Japonya'nın mali reform paketi ile yatırımcıların uzun vadeli desteğini tutmaya devam etmelerini ve kredi derelendirme kuruluşlarının Japonya'nın kredi notunda bir indirime gitmesini engellemeyi çalışıyor.



Bununla birlikte planda, uzun vadede bütçe dengesi hedefi ile halen gelişmiş ülkeler içinde en kötü konumda olan ve iki kat artan Japonya'nın borcun milli gelire oranındaki azalmayı nasıl başaracağı konusunda spesifik fikirler bulunmuyor..



Hazırlanan plan yaklaşık 10 yıldır ''rengi siyah'' olan Japonya'nın bütçe dengesini sağlanması birincil öncelik haline gelirken bütçe dengesinde tahvil ve bono satışlarından elde edilen gelir ile borç servisi maliyeti hariç olacak.



Japonya hükümeti, bütçe dengesinin sağlanması halinde Japonya'nın halen 30,8 trilyon yen (338,1 milyar dolar) yüzde 6,4 olan borcun milli gelire oranı 2015 yılına kadar yarı yarıya azalacak. 2021/2022 yılından sonra hükümet, düşük borç/ milli gelir oranında istikrarın sağlanmasını hedefliyor.