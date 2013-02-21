Japonya'da idamı bekleyen 133 mahkûmdan 3'ü infaz edildi

Japonya'da üç idam mahkûmunun cezası bu sabah infaz edildi. Japon Başbakanı Şinzo Abe'nin iktidarı döneminde idam edilen ilk mahkûmlardan biri, bir kız çocuğunu öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Japonya'da geleneksel olarak birkaç mahkûm aynı anda idam ediliyor. Eylül 2012'den bu yana ülkede kimse idam edilmemişti.

Japonya idam cezasını uygulayan az sayıdaki sanayileşmiş ülkeden biri. İdam cezaları genellikle birden fazla kişiyi öldürmekten suçlu bulunanlara veriliyor.

Adalet Bakanı Sadakazu Tanigaki, "Dikkatli bir değerlendirmeden sonra infaz emrini ben verdim. Bunlar kurbanların yaşam haklarının ellerinden alındığı aşırı derecede acımasız vakalardı" dedi.

Asılarak idam edilen 3 mahkûmdan biri olan 44 yaşındaki Kaoru Kobayaşi yedi yaşındaki bir kız çocuğunu öldürmekten suçlu bulunmuştu.

29 yaşındaki bir mahkûm Tokyo'da bir alışveriş merkezinde bir kişiyi öldürüp birkaç kişiyi de yaralamaktan idam cezasına çarptırılmıştı.

62 yaşındaki diğer mahkûm da 2002'de para için bir bar sahibini öldürmekle suçlanıyordu.

130 mahkûm idamı bekliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Japonya'da halkın büyük bölümü idam cezalarını onaylamasına karşın insan hakları grupları idam mahkûmlarına çok az ziyaretçi hakkı tanındığını, bazen onlarca yıl asılmayı bekleyen bu kişilere infaz tarihlerinin önceden bildirilmediğini söylüyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün Japonya şubesi bu sabahki idamları şiddetle kınadığını duyurdu.

Japonya infaz edilmeyi bekleyen 130'dan fazla idam mahkûmu var. Bu kişiler arasında 1995'te Tokyo metrosunda düzenlenen sarin gazı saldırısının mimarı olduğu söyleyen Şoko Asahara da bulunuyor.

Japonya'da 2011'de hiç kimse idam edilmedi. Önceki Demokrat Hükümet döneminde infazlara Mart 2012'de yeniden başlandı. Abe Aralık 2012'de ezici bir çoğunlukla iktidara gelmişti.

İdam cezasına halkın yüzde 80'inden fazlasının destek verdiği belirtiliyor.