Japonya'da tüketici güveni tahminlere paralel gerçekleşti

İstanbul. 29 Ağustos (DHA) - Japonya\'da tüketicilerin ekonomiye bakışında tahminlere paralel bir gerileme yaşandı. Japonya Kabinesi tarafından her ay düzenlenen anket sonuçlarına göre, bir önceki ay 43.5 olan tüketici güven endeksi 0.2 puan düşüşle Ağustos\'ta 43.3 düzeyine indi. Piyasalarda da beklenti endeksin 43.3 puan olacağı yönündeydi.

15 Ağustos tarihinde, 5,712\'si iki veya daha fazla kişiden ve 2,688\'i tek kişiden oluşan toplam 8,400 hanehalkı ile gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre;

- Tüketicinin genel gelir şartları ile ilgili görüşlerinden oluşan endeks 0.1 puan artışla 41.7 puana yükseldi.

- Gelir artışı endeksi 0.4 puan düşüşle 41.8 puana,

- İstihdam endeksi 0.3 puan düşüşle 47.7 puana,

- Dayanıklı mal alma isteği endeksi 0.2 puan düşüşle 42.0 puana geriledi.