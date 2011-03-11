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Dünya

JAPONYA'DA TSUNAMİ UYARISI TOKYO (A.A)

11 Mart 2011 10:53

-JAPONYA'DA TSUNAMİ UYARISI TOKYO (A.A) - 11.03.2011 - Japonya'nın kuzeydoğu kıyılarında meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki deprem, başkent Tokyo'daki binaların birkaç dakika boyunca sallanmasına ve tsunami uyarısı verilmesine neden oldu.  Meteoroloji kurumundan yapılar açıklamada, Miyagi kıyılarını 6 metre yüksekliğindeki dev dalgaların vurabileceği uyarısında bulunuldu. Daha önce yapılan açıklamada, dalga yüksekliğinin 3 metre olabileceği belirtilmişti. Bu arada, 50 santimetre yüksekliğindeki küçük dalgaların kıyılara ulaştığı kaydedildi.  Hawaii'deki Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise tsunami uyarısının Japonya, Rusya, Marcus Adası ve Kuzey Marianas için geçerli olduğunu belirtti.  Depremin yerin 10 kilometre altında, doğu kıyısına 125 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.  Tokyo'nun merkezinde büyük binalar şiddetli sarsılırken, çalışanlar sokaklara çıktı. Televizyon görüntülerinde büyük bir bina yanarken ve ülkenin kuzey kesiminde büyük bir tsunaminin verdiği zarar gösterildi.   Japonya'da çarşamba günü 7.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.  Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, depremin büyüklüğünün 8.8 olduğunu açıkladı.

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