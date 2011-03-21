-JAPONYA'DA SUDA 3 KAT FAZLA RADYASYON OSAKA (A.A) - 21.03.2011 - Japonya'da Fukuşima nükleer santraline 40 kilometre mesafedeki Iitatemura köyünün suyunda normal değerlerin üç katından fazla radyoaktif iyot tespit edildi. Sağlık Bakanlığı, dün alınan su örneklerinde radyoaktif iyot oranının, sınır olan 300 bekerel yerine 965 bekerel olarak ölçüldüğünü belirtti. Bakanlıktan bir yetkili, "su devamlı tüketilmediği müddetçe şu an için bir sağlık riskinin bulunmadığını, ancak yine de önlem olarak köy sakinlerine bu suyu içmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunduklarını" kaydetti. Basında çıkan haberlerde, köy halkının içme suyu ihtiyacının karşılanacağı belirtildi. Bu arada Japon yetkililer, santral civarında denizde radyoaktivite ölçümü yapacaklarını açıkladılar. Japon Nükleer Güvenlik Ajansından bir yetkili, denizde çok küçük oranda radyoaktif madde bulunmasının mümkün olduğunu söyledi.