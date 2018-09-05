Japonya'da son 25 yılın en şiddetli tayfunu çıktı

Japonya'da son 25 yılın en şiddetli tayfunu en az yedi kişinin ölümüne 200 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Jebi tayfunu ayrıca doğu bölgelere getirdiği yağışla toprak kaymalarını tetikledi. Rüzgâr şiddetinin de saatte 172 kilometreye çıktığı bildiriliyor.

Osaka Bay'de bir tanker köprüye sürüklendi, Kyoto'da da bir tren istasyonunun çatısı çöktü. On binlerce kişi elektrik kesintisinden etkilendi.

Yetkililer halka güvenli bölgelere sığınmaları uyarısında bulunuyor.

Şikoku Adası'nda öğle saatlerinde çıkan fırtına toprak kaymasına neden oldu, fırtına daha sonra Japonya'nın en büyük adası Honşu'ya kaydı.

Kyodo haber ajansının aktardığına göre Japon meteoroloji ajansı, Jebi tayfununun son 25 yılın en kuvvetli tayfunu olduğunu duyurdu.

Japonya'da 1993 yılında çıkan tayfunda 48 kişinin öldüğü veya kaybolduğu bildirilmişti.

Yüzlerce uçuş, tren ve vapur seferi fırtına nedeniyle iptal edildi.

Osaka yakınlarındaki eğlence parkı Universal Studios Japan kapatıldı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe düzenlediği olağanüstü toplantı sonrası halka 'kendilerini korumaları için harekete geçmeleri' ve tahliyeye hazır olmaları uyarısında bulundu.

Tayfundan etkilenen kıyı bölgelerinde dev dalgalar oluştuğu görüldü.