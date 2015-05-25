T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Japonya'da şiddetli deprem

Tokyo'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin şiddetli sarsıntılara yol açtığı bildirildi.

25 Mayıs 2015 13:09

Japonya Meteoroloji Dairesi, başkent Tokyo ve civarında hissedilen deprem sonrası önlem amaçlı
tsunami uyarısı yapsa da birkaç dakika sonra uyarı kaldırıldı.

Başkentin kuzeybatısındaki Saitama merkezli depremde can veya mal kaybına ilişkin henüz bir
açıklama yapılmadı. 2011'deki depremde büyük hasar gören Fukuşima nükleer santralini işleten
Tokyo Electric Power firması ise tesislerde herhangi bir anormallik gözlemlenmediğini duyurdu.

Narita Uluslararası Havaalanı da inceleme amacıyla 10
dakikalığına uçuşları durdurdu ancak
havaalanı sözcüsü Satoshi Morishima, herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi ve havaalanı
yeniden uçuşlara açıldı.

Japonya'da 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen şiddetli deprem ve ardından yaşanan tsunamide
20 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TokyoMeteoroloji DairesiSaitamaFukuşimaElectric PowerUluslararası HavaalanıSatoshi MorishimaMartDeutsche Welle Türkçe AP/Reuters BS/BK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24