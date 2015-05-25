Japonya'da şiddetli deprem

Japonya Meteoroloji Dairesi, başkent Tokyo ve civarında hissedilen deprem sonrası önlem amaçlı

tsunami uyarısı yapsa da birkaç dakika sonra uyarı kaldırıldı.

Başkentin kuzeybatısındaki Saitama merkezli depremde can veya mal kaybına ilişkin henüz bir

açıklama yapılmadı. 2011'deki depremde büyük hasar gören Fukuşima nükleer santralini işleten

Tokyo Electric Power firması ise tesislerde herhangi bir anormallik gözlemlenmediğini duyurdu.

Narita Uluslararası Havaalanı da inceleme amacıyla 10

dakikalığına uçuşları durdurdu ancak

havaalanı sözcüsü Satoshi Morishima, herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi ve havaalanı

yeniden uçuşlara açıldı.

Japonya'da 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen şiddetli deprem ve ardından yaşanan tsunamide

20 bin kişi hayatını kaybetmişti.