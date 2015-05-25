Japonya'da şiddetli deprem

Japonya Meteoroloji Dairesi, başkent Tokyo ve civarında hissedilen deprem sonrası önlem amaçlı
tsunami uyarısı yapsa da birkaç dakika sonra uyarı kaldırıldı.
Başkentin kuzeybatısındaki Saitama merkezli depremde can veya mal kaybına ilişkin henüz bir
açıklama yapılmadı. 2011'deki depremde büyük hasar gören Fukuşima nükleer santralini işleten
Tokyo Electric Power firması ise tesislerde herhangi bir anormallik gözlemlenmediğini duyurdu.
Narita Uluslararası Havaalanı da inceleme amacıyla 10
dakikalığına uçuşları durdurdu ancak
havaalanı sözcüsü Satoshi Morishima, herhangi bir sorun bulunmadığını bildirdi ve havaalanı
yeniden uçuşlara açıldı.
Japonya'da 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen şiddetli deprem ve ardından yaşanan tsunamide
20 bin kişi hayatını kaybetmişti.