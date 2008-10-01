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Dünya

Japonya'da sex-shop yandı: 15 ölü

Japonya’da "Yaşamaktan yoruldum" diyen bir kişi, porno film izlenen eğlence merkezini ateşe verdi. 15 kişi dumandan boğuldu.

01 Ekim 2008 03:00

Japonya’da "yaşamaktan yoruldum" diyen bir kişi, porno film izlenen eğlence merkezini ateşe verdi. 15 kişi dumandan boğuldu.

Yangın, ülkenin ikinci büyük kenti Osaka’da bir eğlence merkezindeki yedi katlı binada bulunan "Cats Adult Video Theater" adlı porno sineması ve sex-shop kompleksinde çıktı ve kısa sürede salonun tavan ve duvarlarını sardı. Ölümlerin çoğunun karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığı duyuruldu. Yerel saatle sabaha karşı üçte meydana gelen olayda, dördü ağır 10 kişi de yaralandı. Ölenlerin kimlik tespit çalışması sürüyor.

32 özel odası var

Olaydan sonra bir kişi, kundakçılık ve cinayetten tutuklandı. Kimliği açıklanmayan kişinin gazete kağıtlarını tutuşturarak yangını çıkardığı bildirildi. Polise göre, zanlı, "yaşamaktan yorulduğu" için yangını çıkardığını itiraf etti.

Giriş katta bulunan bölümde müşteriler video kiralayarak özel odalarda izleyebiliyor. Video salonunda 32 oda bulunuyor. Bu odalar genellikle son treni kaçırıp evine dönemeyenler tarafından ucuz otel odası niyetine kullanılıyor.


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