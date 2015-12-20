T24 LogoT24 Logo
Dünya

Japonya’da sevgilisi olmayan erkeklerden Noel protestosu

“Erkekler ayrımcılığa maruz kalıyor, bu bariyeri yıkmak istiyoruz”

20 Aralık 2015 18:22

Tokyo'da yaklaşık 20 sevgilisi olmayan erkek, 'yalnızlara karşı ayrımcılık yapan bir kapitalist girişim' olduğu gerekçesiyle Noel'i protesto etti.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaklaşık 20 kişiden oluşan bir sevgilisi olmayan erkekler grubu, Noel’i protesto etti. Grup, Noel’in ‘yalnızlara karşı ayrımcılık yapan bir kapitalist girişim’ olduğunu savundu.

AFP’nin haberine göre, kendilerine “Kadınlara Karşı Kaybedenler” diyen grup, Tokyo’da yürüyüş düzenledi. Komünizme yakın olan ve Batı’nın tatil günlerine karşı durdukları belirtilen grubun taşıdığı pankartlarda, “Noel’i paramparça edin” yazdığı görüldü. Aynı grubun daha önce de Sevgililer Günü’nde sokağa çıktığı bilgiler arasında.

Grubun Mark Water takma adlı lideri, protesto hakkında yaptığı açıklamada, “Sevgilisi olmayan veya bekar erkekler, yani popüler olmayan erkekler ayrımcılığa maruz kalıyor. Bu bariyeri yıkmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

 

ETİKETLER

japonyatokyonoelprotesto

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24