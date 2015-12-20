Japonya’da sevgilisi olmayan erkeklerden Noel protestosu

Tokyo'da yaklaşık 20 sevgilisi olmayan erkek, 'yalnızlara karşı ayrımcılık yapan bir kapitalist girişim' olduğu gerekçesiyle Noel'i protesto etti.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaklaşık 20 kişiden oluşan bir sevgilisi olmayan erkekler grubu, Noel’i protesto etti. Grup, Noel’in ‘yalnızlara karşı ayrımcılık yapan bir kapitalist girişim’ olduğunu savundu.

AFP’nin haberine göre, kendilerine “Kadınlara Karşı Kaybedenler” diyen grup, Tokyo’da yürüyüş düzenledi. Komünizme yakın olan ve Batı’nın tatil günlerine karşı durdukları belirtilen grubun taşıdığı pankartlarda, “Noel’i paramparça edin” yazdığı görüldü. Aynı grubun daha önce de Sevgililer Günü’nde sokağa çıktığı bilgiler arasında.

Grubun Mark Water takma adlı lideri, protesto hakkında yaptığı açıklamada, “Sevgilisi olmayan veya bekar erkekler, yani popüler olmayan erkekler ayrımcılığa maruz kalıyor. Bu bariyeri yıkmak istiyoruz” ifadesini kullandı.