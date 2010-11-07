-JAPONYA'DA SENATO SEÇİMİ TOKYO (A.A) - 11.07.2010 - Japonya'da parlamentonun üst kanadı Senatonun üyelerinin yarısını yenilemek için bugün yapılan seçimde, merkez sol koalisyon hükümeti Senatoda elinde tuttuğu çoğunluğu kaybetti. Seçim bürolarında yapılan anketlere göre, Senatonun 242 sandalyesinden 121'inin yeni sahiplerinin belirleneceği bu seçimin sonucunda Başbakan Naoto Kan'ın başkanlığını yaptığı Japonya Demokratik Partisi, 121 sandalyenin 44 ila 51'ini aldı. Demokratlar ve küçük milliyetçi parti Yeni Halk Partisi'nin oluşturduğu koalisyonun çoğunluğu muhafaza etmesi için asgari 56 sandalye alması gerekiyordu. Senato seçimlerindeki bu yenilginin, Demokratların parlamentonun alt kanadında geniş bir biçimde çoğunluğu elinde tutmasından ötürü Başbakan Kan'ın iktidarına bir etkisi olmayacak. Bununla birlikte Başbakanın reformlarını yasalaştırabilmesi için yeni ittifak arayışına girmesi gerekebilecek.