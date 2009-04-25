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Spor

Japonya'da Rossi ilk cepte

Moto GP dünya şampiyonu Valentino Rossi, Japonya Grand Prix'sinde ilk sıradan start alacak.

25 Nisan 2009 03:00


Moto GP dünya şampiyonu Valentino Rossi, Japonya Grand Prix'sinde ilk sıradan start alacak. Şiddetli yağmur sürücüler için tehlikeli hale gelince sıralama seansları iptal edildi. Sürücüler yarınki yarışta, serbest antrenman derecelerine göre sıralanacak. 

Moto GP'de Japonya Grand Prix'sinin sıralama seansları şiddetli yağmur nedeniyle iptal edildi.

Rossi, Motegi Pisti'nin kuru zemininde sergilediği serbest antrenman performansıyla Casey Stoner'ı ikinci sırada bıraktı.

Rossi'nin Yamaha'daki takım arkadaşı Jorge Lorenzo ise üçüncü basamağa yerleşti. Hava şartlarının yarın düzelmesi bekleniyor.

Katar'da bu ay gerçekleşen ilk Moto Gp buluşması da yağmur yüzünden aksamış, yarış pazartesi gününe ertelenmek zorunda kalmıştı.

Losail Pisti'ndeki mücadele, 2007 dünya şampiyonu Stoner'ın zaferiyle sona ermiş; Rossi ikinci, Lorenzo üçüncü olmuştu.

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