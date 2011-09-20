-Japonya'da Roke tayfunu tehditi TOKYO (A.A) - 20.09.2011 - Japonya'nın orta kesimlerindeki Nagoya kentinde 1 milyondan fazla kişiye ülkeye ulaşan Roke tayfunu nedeniyle tahliye tavsiyesinde bulunuldu. Sanayi bölgesi Aiçi'nin en büyük kenti Nagoya'da, şiddetli yağmurla birlikte gelen Roke tayfununun nehirlerin taşmasına, sellere ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısıyla 1,1 milyon kişinin tahliyesi önerildi. Meteoroloji Kurumu, Roke tayfununun ülkenin güneyindeki Tanegaşima adasının 190 kilometre güneydoğusunda olduğunu, saatte 15 kilometre hızla kuzeydoğuya doğru yol aldığını bildirdi. Japonya'yı bu ayın başında vuran Talas kasırgasında 100 kişi hayatını kaybetmiş ya da kaybolmuştu.