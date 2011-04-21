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Dünya

JAPONYA'DA ROBOTLAR CESET ARIYOR TOKYO (A.A)

21 Nisan 2011 20:42

-JAPONYA'DA ROBOTLAR CESET ARIYOR TOKYO (A.A) - 21.04.2011 - Denizaltı robotlarının, Japonya'da 11 Martta meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde ölenlerin cesetlerini aradığı bildirildi. Yetkililer, iki robotun ülkenin kuzeydoğusundaki bir koyda son günlerde araştırma yaptığını belirtti. Su çok bulanık olduğu için çalışmaların zorlukla yürütüldüğünü söyleyen yetkililer, ceset bulunamadığını söyledi. Sonar cihazları ve kamerayla donatılmış olan uzaktan kontrollü robotların, yarın ve cumartesi günü başka bir bölgede arama çalışmalarına devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

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