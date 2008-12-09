Japonya'da resesyon derinleşiyor

Ekonomi uzmanlarının beklentilerinden daha kötü olan bu verilere göre, ekonomideki yıllık büyüme oranı da yüzde eksi iki civarında.Uzmanlar, Japonya'daki resesyon bir yıldan uzun sürebileceğini belirtiyor.Kriz nedeniyle taleplerin düşmesiyle birlikte ülkede fabrikalar kapanmaya ve işsizlik artmaya başladı.Başbakan Taro Aso resesyonun etkilerini azaltmak için kamu harcamalarını artıracağını açıkladı.Faiz oranlarının sıfıra yaklaştığı Japonya, dünya genelinde, ekonomisinin resesyona girdiği açıklanan son ülke olmuştu.Ekonomide, teknik olarak arka arkaya iki çeyrekte küçülme resesyon olarak niteleniyor.ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan Japonya'da, halkının yaşam standartları, kıtanın geriye kalan ülkelerinde yaşayanlarla kıyaslanmayacak ölçüde yüksek.Ancak Japonya da küresel mali krizin olumsuz etkisinden kaçamıyor.Resesyon, Japonya için yeni bir tecrübe değil.Emlak piyasasındaki çöküş sonrası, Japon ekonomisi, 1990'lı yılların büyük bölümünü, resesyona girip çıkarak geçirmişti.