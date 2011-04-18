-JAPONYA'DA REAKTÖRLERE ROBOT GÖNDERİLDİ TOKYO (A.A) - 18.04.2011 - Japonya'da 11 Mart'taki deprem ve tsunami felaketlerinin vurduğu nükleer santrale robot gönderildi. Nükleer yetkilileri, Fukuşima-Daiçi santalinin 1 ve 3 nolu reaktörlerine gönderilen Amerikan yapımı robottan alınan, sıcaklık, basınç ve radyoaktivite verilerinde, reaktörlerdeki radyoaktif madde seviyesinin görevlilerin hala reaktörlere giremeyeceği seviyede olduğunun saptandığını belirtti. Yetkililer, tesisi yıl sonuna kadar kapatma planında değişiklik olmadığını bildirdi. Reaktörlerin soğutma sistemlerinin felaketten etkilenmesinden bu yana görevliler reaktöre giremiyor.