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Dünya

Japonya'da radyasyon 10 milyon kat arttı

Fukuşima Daiiçi nükleeer santralının 2. reaktöründeki sudaki radyasyon normal seviyesinin 10 milyon katına çıktı.

27 Mart 2011 02:00

T24 - Japonya'da 11 Mart depremi ve tsunamisinin getirdiği büyük sorunlar sürerken, Fukuşima Daiiçi nükleeer santralının 2. reaktöründeki sudaki radyasyon normal seviyesinin 10 milyon katına çıktı.

Japonya geneline elektrik veren başkent Tokyo Elektrik Şirketi'nin yetkilisi Takaşi Kurita'nın verdiği bilgiye göre, Fukuşima'yı suyla soğutma çalışmaları sürerken, nükleer enerji santralının dört arızalı reaktör birimindeki büyük sızıntıyı engellemek ve muazzam radyasyon yüklü soğutma suyunu depolama çalışmasının nasıl yapılacağı konusunda son derece ciddi sorunu halletmek için uzmanlar var gücüyle çalışıyor.

Kurita, santralın 2. ünitesindeki reaktör havuzunda radyasyonun reaktör normal çalıştığındaki radyasyon düzeyinin 10 milyon kat daha yüksek olduğunu, hükümetin belirlediği güvenlik limitinin de 4 kat üstünde olduğunu söyledi.

Bu arada, acil yardım biriminden radyasyonlu suya dalan iki işçi hastaneye kaldırıldı.

BM'ye bağlı Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Japon başkanı Yukia Amano, "Fukuşima sorununun halledilmesi aylar sürer" dedi.

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