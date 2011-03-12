-JAPONYA'DA RADOAKTİF SIZINTI RİSKİ TOKYO (A.A) - 11.03.2011 - Japonya Başbakanı Naoto Kan'ın, normalin 8 kat üzerindeki radyoaktivite oranı nedeniyle bir santralin 10 kilometre yarıçapı civarındakilerin tahliyesi için emir verdiği bildirildi. Japon Jiji ajansında Sanayi Bakanlığına dayandırılan haberde, ülkenin kuzeydoğusundaki santralde sızıntı riski bulunduğu da belirtildi. Kyodo ajansındaki haberde ise, radyoaktivitenin normalin bin kat üzerinde olduğu belirtildi. Haberde, kaynak olarak bir güvenlik komitesi gösterildi.