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Dünya

Japonya'da on binlerce kişi nükleere karşı yürüdü

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen depremin Fukuşima santralinde radyoaktif sızıntıya yol açarak Çernobil'den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine neden olmuştu.

17 Temmuz 2012 10:48

Japonya'nın başkenti Tokyo'da on binlerce kişi nükleer santrallerin yeniden kullanıma sokulmasını protesto etti.

Japon hükümeti, geçen yıl yaşanan Fukuşima felaketinin ardından güvenlik önlemlerinin kontrol edilmesi amacıyla ülke çapındaki 50 nükleer reaktörün geçici olarak kapatılmasına karar vermişti.

Ülkede yapılan kontrollerin ardından ilk olarak Ohi nükleer santrali geçen temmuz ayında yeniden faaliyetlerine başladı.

Ohi nükleer santrali yeniden açılırken nükleer enerjiden vazgeçmeyecekleri mesajını veren Japonya Başbakanı Yoşihiko Noda, halkın iyiliği ve ülke ekonomisi için nükleer enerjiye gereksinim duyulduğunu açıklamıştı.

 

Protestolar başladı

 

Önümüzdeki günlerde ikinci bir reaktörün daha devreye sokulacağı kararı ise ülkede geniş çaplı protestolara neden oldu.

Ancak nükleer enerjinin yeniden kullanıma sokulması Japon halkının tepkisine yol açıyor. Tokyo'daki Yoyogi Parkı'nda Nobel ödüllü yazar Kenzaburo Oe, pop yıldızı Ryuiçi Sakamoto ve sanatçı Yoşitomo Nara'nın önderliğinde düzenlenen mitinge yaklaşık 200 bin kişi katıldığı belirtildi.

Protestocular Japonya'nın bir yıldan uzun süredir nükleer enerjiye ihtiyaç duymadan ayakta durduğuna dikkat çekti. "İnsan hayatı paradan daha önemli" diyen pop yıldızı Sakamoto, "Fukuşima'dan sonra olanlara sessiz kalmak barbarca" şeklinde konuştu. Organizatörlerin verdiği bilgiye göre nükleer enerji karşıtları şimdiye kadar yaklaşık 7,5 milyon imza topladı. (Deutsche Welle Türkçe)

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JaponyanükleerkarşıyürüyüşFukuşima

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