-JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI YAKLAŞIK 400 TOKYO (A.A) - 11.03.2011 - Japonya'yı vuran 8,9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide yaklaşık 400 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Daha önce ülkenin kuzeydoğusundaki Sendai bölgesinde 200-300 cesedin bulunduğunu açıklayan polis yetkilileri, afette ayrıca 110 kişinin daha öldüğünü belirtti. Yetkililer, 544 kişinin de yaralandığını söyledi. Bu arada, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ülkesinin, depremde hasar gören nükleer tesis için Japonya'ya soğutma malzemesi gönderdiğini bildirdi.