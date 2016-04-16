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Dünya
Deutsche Welle

Japonya’da ölü sayısı artıyor

Japonya'da bir gün arayla meydana gelen iki şiddetli depremde can kaybı 29'a yükseldi.

16 Nisan 2016 15:45


Japonya'nın güneybatısında dün akşam meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde en az 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Japonya'nın Kyushu adasında perşembe gecesi meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde de en az 10 kişi ölmüştü.

Adada art arda meydana gelen depremler ve artçı sarsıntılarda en az bin 500 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 80'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaklaşık 70 bin kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydediliyor.

Heyelan tehlikesi

Meteorolojiden gelen bilgilere göre bölgede kısa süre içinde yağış bekleniyor. Bu nedenle kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için hummalı bir çalışma sürdürüyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe beklenen yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle yeni bir felaket yaşanmasından endişe duyduklarını kaydetti.

Uzmanlar deprem nedeniyle toprağın oldukça gevşediğini, yağışın bu nedenle büyük bir heyelan tehlikesini beraberinde getirdiğini belirtiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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JaponyaKyushuBaşbakanıAbeWelle Türkçe DW/APBW/BS

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