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Dünya

JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİNE YAKIN TOKYO (A.A)

18 Mart 2011 17:51

-JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİNE YAKIN TOKYO (A.A) - 18.03.2011 - Japonya'da geçen hafta meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve tsunami felaketinde ölenlerin sayısı 6911'e yükseldi. Polis, 10.754 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Japon yetkililer, depremdeki kayıplardan bazılarının felaket bölgesinde olmayabileceğini, bu kişileri tsunaminin denize sürüklemiş olmasının muhtemel olduğunu, 2004 yılındaki büyük tsunami felaketinde olduğu gibi, kayıpların çoğunun cesedinin bulunamayacağını belirtiyor.

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